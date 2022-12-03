العثور على مسجل خطر مذبوح فى عقار تحت الإنشاء بالمحلة

عثر أهالي قرية بلقينا التابعة لمدينة المحلة على مسجل خطر «تاجر عقارات» مذبوح وملقى في عقار تحت الإنشاء بمدخل القرية وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية اليوم السبت إخطارًا بالعثور على جثة تاجر مذبوح في عمارة تحت الإنشاء وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "يوسف.أ" ٥١ عاما مقيم بمدينة المحلة وله سابقة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.