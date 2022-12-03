«كانت ملكة فى وسطنا».. أول تعليق من أسرة «خلود» بعد إحالة أوراق القاتل للمفتى

قال جمال محمد، عم فتاة بورسعيد المقتولة خنقًا على يد خطيبها، إن ابنة أخيه سوف تسعد في قبرها اليوم، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، مؤكدًا أنه شعر بروحها داخل جلسة المحاكمة، وكانت سعيدة بمرافعة النيابة العامة، وجهود رجال القضاء في القصاص لحقها.

وأعرب عم فتاة بورسعيد «خلود»، عن سعادته وفخره بحديث النيابة العامة عن أخلاقها، مضيفًا: «كانت ملكة في وسطنا ربنا يرحمها برحمته».

وانهمرت دموع عم جمال بعد صدور الحكم، مؤكدًا أنها دموع الفرحة بالقصاص لحق «خلود»، وقال: «أنتِ في قلبي يا خلود لآخر نفس في حياتي.. وأنا متأكد أنك هتقضي ليلة سعيدة النهاردة في قبرك».

وأضاف عم جمال، أنه استشعر من حديث وكيل النائب العام بالإخلاص والأمانة، موجهًا الشكر لرجال القضاء في صدور قرار الإحالة للمفتي بشكل عاجل، في ثاني جلسات المحاكمة.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة محمد سمير، قاتل خطيبته خلود درويش خنقًا، واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهم، وهيئة الدفاع عن المجني عليها، وانتهت الجلسة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.