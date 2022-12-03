السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بيجاد سلامة يستعرض آخر إصدراته فى برنامج "ثقافة وإبداع"

بسنت حسن و الكاتب
بسنت حسن و الكاتب بيجاد سلامة

استضافت الكاتبة الإعلامية بسنت حسن في برنامجها "ثقافة وإبداع" المذاع على القناة الفضائية المصرية الكاتب الصحفي بيجاد سلامة.
وتحدث الكاتب عن تجربته الإبداعية وإصداراته الثقافية عن الفراعنة وآخرها كتاب "الملكة" و"الجنس عند الفراعنة".
وتطرق إلى إصداراته الأخرى وهي "السحر عند الفراعنة، والأمثال عند الفراعنة".

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بسنت حسن و الكاتب بيجاد سلامة 


وعن كتبه الفنية مثل "الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة، وأم كلثوم حياتها وأغانيها، وردة الجزائرية حياتها وأغانيها، محمد عبدالوهاب حياته وأغانيه، عبدالحليم حافظ حياته وأغانيه، فريد الأطرش حياته وأغانيه، شادية حياتها وأغانيها، نجاة حياتها وأغانيها، ليلى مراد حياتها وأغانيها".
وتحدث عن إصداراته القادمة وهي "صوت الله على الأرض" و"قصة حبهم".

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بسنت حسن و الكاتب بيجاد سلامة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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