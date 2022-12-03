إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بالجيزة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي قرية أبو غالب، اتجاه الخطاطبة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، أسفر عن اصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي، قرية أبو غالب اتجاه الخطاطبة في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.