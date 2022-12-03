إحالة أوراق قاتل خطيبته فى بورسعيد إلى المفتى

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، قبل قليل، إحالة أوراق "محمد. س"، المتهم بقتل خطيبته ببورسعيد، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وتحديد جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها التي انعقدت اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المتهم محمد سمير، وهيئة الدفاع عن الضحية خلود درويش، وأمرت المحكمة بإحالة الأوراق للمفتي، وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم بعد الاطلاع على رأي مفتي الديار المصرية.