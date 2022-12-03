السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: الإمارات أكبر مستثمر في مصر وعلاقتهما لصالح الوطن العربي

سامح لطفي
سامح لطفي

تقدم اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بالتهنئة التبريكات لدولة الإمارات الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة عيدها الوطني الـ 51.

وصرح لطفي، في تصريحات صحفية، بأن العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومتينة منذ عقود فمصر لم تنسى مواقف الشيخ زايد العاشق لمصر في أصعب الظروف والمحن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعرضت في الماضي للعديد من التزامات والحروب من قبل الاعتداء الإسرائيلي، فكان موقف الامارات والدول العربية بشكل عام لا تنسى، في سبيل تقديم كافة لوحة الدعم لمصر سواء مادي أو معنوي.

وألمح لطفي إلى أن الإمارات تمتلك استثمارات ربما هي الأكبر في مصر وهو ما يؤكد على أهمية ومكانة مصر وقوة العلاقة بين الدولتين التي تصب في صالح الوطن العربي، مشيرا إلى أن العلاقات على مستوى البلدين تتسم بالصداقة الدائمة ووجهات النظر المتقاربة وأوجه التعاون المشترك على مستوى مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الإستثمارية، أو العسكرية.

وكانت قد أقامت سفارة الإمارات بالقاهرة، امس الجمعة، احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطنى الـ51 ، تحت رعاية سفيرة الدولة بالقاهرة مريم الكعبى وبمشاركة عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين .

تنطلق الاحتفالات تحت شعار "روح الاتحاد"؛ والذى استمد تصميمه من رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفى إطار تلك الاحتفالات أيضا يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض احتفالا وعروض مستمرة لمدة تسعة أيام ابتداءً من غد السبت وتستمر حتى 11 من ديسمبر الجارى، كما تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من الحفلات الغنائية لنخبة من النجوم منهم حسين الجسمي وبلقيس.
 

الاعتداء الإسرائيلى الإمارات الشقيقة الدول العربية الشيخ زايد بن سلطان العلاقات المصرية الإماراتية العيد الوطني حزب المؤتمر

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