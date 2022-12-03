السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كريم درويش: نثق فى تتويج منتخبنا الوطنى ببطولة كأس العالم للاسكواش فى مدينتى

نادى مدينتى الرياضى
نادى مدينتى الرياضى

قال الكابتن كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن المنتخب الوطني المشارك ببطولة كأس العالم للإسكواش يضم أفضل 4 لاعبات في العالم، وهن: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني المصنفة ثانيًا عالميًا، وهانيا الحمامي الثالثة عالميًا، ونور الطيب السادسة عالميًا، ويقود الفريق الكابتن إنجي خير الله إحدى أبطال الإسكواش في مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاؤل في نجاح المنتخب الوطني في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في تاريخ مصر.

وأضاف "درويش"، في تصريحات صحفية، أن لاعبات المنتخب تخضن بطولات عالمية في الوقت الحالي خارج مصر، ومن المقرر أن تعود اللاعبات يوم 5 من الشهر الجاري للدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة للتركيز لتحقيق اللقب، ولدينا ثقة في لاعبات الفريق على التتويج بالبطولة، والتي تقام على أرض مصر للمرة الثانية في تاريخها.

وأشار كريم درويش، إلى أسباب اختيار نادي مدينتي الرياضي لاستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، وذلك في ظل تميز النادي بمجمع ملاعب إسكواش على مستوى عالمي يمكنه استضافة بطولات دولية سواء جودة الملاعب وتنوعها وكذلك توافر مدرجات للتشجيع لتوفير الحماس للاعبات، موجهًا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على حرصها على رعاية واستضافة مباريات البطولة.

وسبق أن شارك المنتخب الوطني المصري 14 مرة في بطولة العالم لفرق الإسكواش (سيدات)، ويسعى في نسخة هذا العام للدفاع عن اللقب الذي حققه في آخر نسختين عامي 2016 و2018، فيما أُلغيت النسخة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وتحقيق الفوز باللقب الخامس في تاريخه.

يذكر أن نادي مدينتي الرياضي يضم مجمعًا مخصصًا للإسكواش به 11 ملعبًا، بالإضافة إلى ملعب زجاجي رئيسي ستقام عليه المباريات الختامية للبطولة يسع إلى نحو 1500 متفرج.

وتعد بطولة العالم لفرق الإسكواش سيدات 2022 هي النسخة رقم 22 من تاريخ البطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1979، وتعد أستراليا أكثر دولة حصدًا للبطولة بـ9 ألقاب، ويأتي المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ7 ألقاب، ثم المنتخب المصري بـ4 ألقاب، والمملكة المتحدة ببطولة واحدة.

طلعت مصطفى نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش الاتحاد المصري للاسكواش

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