ضبط متهم بسرقة سيارة إحدى السيدات فى مدينة نصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم، وقررت بورود رسائل مضمونها وجود مخالفات تجاوز سرعة للسيارة خاصتها "المبلغ بسرقتها" على هاتفها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ويظهر فيها صورة قائد السيارة، حيث قررت بأنه غير معلوم لديها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المبلغ بسرقتها، وتبين أنه ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وعُثر بحوزته على (4 مفاتيح مصطنعة)، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.