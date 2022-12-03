البطريرك مار أغناطيوس يونان يصل إلى دار مطرانية الحسكة ونصيبين

وصل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، إلى دار مطرانية الحسكة ونصيبين في مدينة الحسكة- سوريا، قادما من مدينة القامشلي، لترؤّس رتبة تولية المطران الجديد للإيبارشية ومتابعة فعاليات زيارته الرسولية الثالثة إلى إيبارشية الحسكة ونصيبين.

شارك في استقباله والحضور المونسنيور نضال توماس النائب الأسقفي لإيبارشية الكلدان في الجزيرة، والمونسنيور ليفون يغيايان، النائب الأسقفي للأرمن الأرثوذكس في الجزيرة، والأب هاروتيون أرشيناغيان، ممثّل مطران القامشلي وسائر الجزيرة للأرمن الكاثوليك، وعدد من أفراد الإكليروس من مختلف الكنائس.

وتوجّه غبطته إلى كاتدرائية سيّدة الانتقال، حيث أدّى صلاة الشكر، سائلا الله أن يبارك هذه المدينة وهذه الإيبارشية، إكليروسا ومؤمنين، وأن يعيد إلى الجزيرة ازدهارها، كي ينعم الجميع بالاستقرار والعيش الحر والكريم.

ثمّ انتقل غبطته إلى صالون المطرانية، حيث استقبل الأساقفة والكهنة والفعاليات وجموع المؤمنين، قبل أن تبدأ الاستعدادات للاحتفال برتبة تولية مطران الإيبارشية الجديد.

ومن جهته زار أيضًا غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث، يونان بطريرك السريان الأنطاكي، كنيسة مار بطرس وبولس في مدينة القامشلي- سوريا.

وفور وصوله، رفع غبطته صلاة الشكر في الكنيسة، سائلاً الله أن يبارك هذه الرعية وكاهنها ومؤمنيها بفيض النعم والخيرات، ويبسط أمنه وسلامه في القامشلي والحسكة وفي سائر مناطق الجزيرة السورية، كي تعود إلى سابق عهدها من الازدهار، وينعم المواطنون بالاستقرار والعيش الكريم.

رافق غبطته مار يعقوب جوزف شمعي، رئيس الأساقفة الجديد لإيبارشية الحسكة ونصيبين، ومار ديونوسيوس أنطوان شهدا، رئيس أساقفة حلب، ومار أفرام يوسف عبّا، رئيس أساقفة بغداد والمدبّر البطريركي لإيبارشية الموصل وتوابعها وأمين سرّ السنودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد، القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش، أمين السرّ المساعد في البطريركية، والأب يوسف عاصي، كاهن الرعية.

ثمّ استقبل غبطته في صالون الكنيسة صاحب النيافة مار موريس عمسيح، مطران إيبارشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، الذي حضر لنيل بركة غبطته والترحيب بقدومه إلى الجزيرة، يرافقه الأب كبريال خاجو.