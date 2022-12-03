صنَّاع الفيلم السعودي «حوجن» بندوة مهرجان البحر الأحمر: كانت رحلة طويلة وممتعة

عُقدت اليوم السبت، ندوة الفيلم السعودي «حوجن» ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية.

وقال ياسر بهجت، مترجم رواية «حوجن»: «يسرني المشاركة هنا خاصة بعد ١٠ سنوات من نشر الرواية التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها» مشيرًا إلى إن شعبية الرواية كانت بين كافة الفئات الجماهيرية خاصة أنها كانت تتحدث عن الجن والفصل الأول كان باسم بيتنا مسكون بالإنس ولكن بالجن.

وأضاف: «الرواية كانت ضمن الأكثر مبيعًا في ٢٠١٣ بين يناير ونوفمبر، وحين نشرت كنا رقم واحد خلال الفترة الأولى وكانت أول رواية للكاتب».

من جانبه، قال مخرج العمل ياسر الياسري: «لست مضطربًا حاليًا وأنا أتحدث وكنت سعيدًا بمشاهدة اللقطات الترويجية خاصة أنها كانت رحلة طويلة لإنتاج الفيلم حتى وجودنا هنا اليوم».

وأوضح الياسري: «الفيلم بدأ العمل عليه منذ ٢٠١٧، حيث جاء صديقي وحدثني عن الرواية وحين قرأت الرواية كان هدفنا المحافظة على روح الرواية وأصبحت المنتج خلال فترة كورونا وكان تحديًا لكنه أصبح تحديًا مميزًا وأردنا كسر الصورة المعتادة».

ومن المقرر أن يعرض الفيلم للجمهور خلال عام ٢٠٢٣، ويقدم الفيلم قصة الجن الذي كان يعيش في عالمه وتأتي أسرة من البشر وتعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه الجن، فشعر حوجن بالاضطراب كجن وبدأ في الارتباط بالأسرة ويحب ابنته، وبعد فترة اكتشف نسبه الملكي، وبدأت الجلسة النقاشية أيضًا ببعض اللقطات الترويجية التي تعرض لأول مرة.