السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صنَّاع الفيلم السعودي «حوجن» بندوة مهرجان البحر الأحمر: كانت رحلة طويلة وممتعة

ندوة الفيلم السعودي
ندوة الفيلم السعودي حوجن

عُقدت اليوم السبت، ندوة الفيلم السعودي «حوجن» ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية.

وقال ياسر بهجت، مترجم رواية «حوجن»: «يسرني المشاركة هنا خاصة بعد ١٠ سنوات من نشر الرواية التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها» مشيرًا إلى إن شعبية الرواية كانت بين كافة الفئات الجماهيرية خاصة أنها كانت تتحدث عن الجن والفصل الأول كان باسم بيتنا مسكون بالإنس ولكن بالجن.

وأضاف: «الرواية كانت ضمن الأكثر مبيعًا في ٢٠١٣ بين يناير ونوفمبر، وحين نشرت كنا رقم واحد خلال الفترة الأولى وكانت أول رواية للكاتب».

من جانبه، قال مخرج العمل ياسر الياسري: «لست مضطربًا حاليًا وأنا أتحدث وكنت سعيدًا بمشاهدة اللقطات الترويجية خاصة أنها كانت رحلة طويلة لإنتاج الفيلم حتى وجودنا هنا اليوم».

وأوضح الياسري: «الفيلم بدأ العمل عليه منذ ٢٠١٧، حيث جاء صديقي وحدثني عن الرواية وحين قرأت الرواية كان هدفنا المحافظة على روح الرواية وأصبحت المنتج خلال فترة كورونا وكان تحديًا لكنه أصبح تحديًا مميزًا وأردنا كسر الصورة المعتادة».

ومن المقرر أن يعرض الفيلم للجمهور خلال عام ٢٠٢٣، ويقدم الفيلم قصة الجن الذي كان يعيش في عالمه وتأتي أسرة من البشر وتعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه الجن، فشعر حوجن بالاضطراب كجن وبدأ في الارتباط بالأسرة ويحب ابنته، وبعد فترة اكتشف نسبه الملكي، وبدأت الجلسة النقاشية أيضًا ببعض اللقطات الترويجية التي تعرض لأول مرة.

ياسر بهجت رواية حوجن حوجن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

«الطاهرة البريئة».. مقطع صوتى يكشف لحظة مقتل فتاة بورسعيد

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

ضبط 94 طن أرز شعير وقمح وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

إحالة أوراق قاتل خطيبته فى بورسعيد إلى المفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة