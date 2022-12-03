السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردني يزور مصر والجزائر وإيطاليا

العاهل الأردني عبد
العاهل الأردني عبد الله الثاني

غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاده، السبت، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا.

ويجري العاهل الأردني زيارة عمل إلى مصر، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الديوان الملكي الأردني يتوجه الملك عبد الله الثاني من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسيعقد مباحثات مع الرئيس تبون، كما يلتقي جلالته عددا من كبار المسؤولين الجزائريين.

وفي روما، يعقد عبدالله الثاني مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

العاهل الاردني مصر الجزائر إيطاليا القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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