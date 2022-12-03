السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيومي فؤاد يواصل تصوير «العمدة» وينتظر عرض «اتنين للايجار» و«مغامرات كوكو»

بيومى فؤاد من كواليس
بيومى فؤاد من كواليس مسلسل العمدة

يواصل الفنان بيومي فؤاد، تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد «العمدة» أمام الفنان محمد رمضان، والذي يُعرض خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.

وعلمت «الدستور» أن بيومي فؤاد، يواصل تصوير العمل بشكل مكثف للتفرغ بشكل كامل لتصوير دوره في الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» والذي ينطلق تصويره خلال أسبوعين، حيث يشارك في المسلسل بدور«الدكتور ربيع» أمام الفنان أحمد مكي.

المسلسل تدور أحداثه في حي السيدة زينب وتم تسميته بـ«العمدة» لأن اسم الشخصية التي يجسدها محمد رمضان هي «جعفر عبدالتواب خضر العمدة».

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر، وبطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

و ينتظر بيومي فؤاد، تحديد موعد نهائي لعرض  الفيلم السينمائي «مغامرات كوكو» بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ويجسد بيومي فؤاد، ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل دكتور بيطري شاطر محب للحيوانات، والفيلم كوميدي تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، لكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي (خالد الصاوي)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة. 

كما ينتظر أيضًا تحديد موعد عرض الفيلم السينمائي «اتنين للإيجار» والذي يخوض بطولته رفقة الفنان محمد ثروت بمشاركة نخبة من الفنانين وضيوف الشرف.

الفيلم يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام الماضى، ويعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويكون كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي، ومن ضيوف الشرف الذين صوروا مشاهدهم رانيا يوسف وميرهان حسين، وثراء جبيل.

النجم بيومي فؤاد بيومي فؤاد العمدة مسلسل العمدة مغامرات كوكو

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المنصورة الجديدة

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