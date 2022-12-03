السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بقرية كوم اشو بكفر الدوار

القافلة
القافلة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، قافلة سكانية بقرية أبيس الخامسة بالوحدة القروية بكوم اشو بنطاق المركز، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن القافلة تضمنت والتي جاءت بالتنسيق بين وحدة السكان بكفر الدوار ووحدة السكان بديوان عام المحافظة مع جامعة دمنهور، وبالتعاون مع الوحدة القروية بكوم اشو، وبمشاركة عدد من الإدارات الخدمية بكفر الدوار- خدمات طبية من خلال كلية الطب والإدارة الصحية بكفر الدوار، تم خلالها الكشف المجاني على عدد ٣٩٠ حالة بتخصصات "باطني، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة، وتثقيف صحي"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال كلية الصيدلة، بجانب التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل، فضلاً عن إجراء عدد من التحاليل من خلال كلية التمريض. 

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن القافلة شملت تقديم خدمات بيطرية وعلاج وأدوية بالمجان للماشية، بجانب أعمال توعية المواطنين بطرق التربية السليمة، وذلك من خلال كلية الطب البيطري والإدارة البيطرية بكفر الدوار، فضلاً عن مشاركة كلية الزراعة بتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المزروعات من القوارض والآفات الزراعية، وكذلك قيام إدارة التضامن الاجتماعي بأعمال التوعية والتعامل مع عدد من شكاوى المواطنين أبناء القرية، بالإضافة إلى مشاركة كلية الطفولة والأمومة بورش حكي ورسومات وأنشطة للأطفال، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

التضامن الاجتماعي الرئاسية حياة كريمة الدكتور هانى جميعة الكشف المجاني المبادرة الرئاسية حياة كريمة بديوان عام المحافظة

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المنصورة الجديدة

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