حرب التكنولوجيا.. صراعات الساسة الأمريكيين للاستحواذ على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي

تصاعدت حدة الخلافات بين رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين من أجل السيطرة أو الاستحواذ على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وشركات التكنولوجيا والتطبيقات لتتحول إلى معركة سياسية وليس فقط السعي إلى تحقيق أرباحا ماليا أو الحصول على مكاسب اقتصادية.

تويتر يخوض حربا ضد الإدارة الأمريكية

كشقت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها، أمس أن إدارة موقع تويتر كانت تتلقى أوامر من البيت الأبيض والحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل إزالة بعض التغريدات الخاصة بنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن والتي تضمنت ذات مرة صورًا عارية.

وتوعد رئيس ومالك تويتر إيلون ماسك بأنه سوف يفجر قنبلة ضخمة استنادًا إلى وثائق الشركة الداخلية في تويتر التي ادعى أنها ستكشف "ما حدث بالفعل" داخل تويتر عندما قررت إيقاف قضية صحيفة نيويور بوست لعام 2020 مؤقتًا، والتي كانت تدور عن هانتر بايدن وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

ولكن يوم الجمعة، بدلًا من نشر مجموعة من الوثائق للجمهور، أشار ماسك إلى سلسلة تغريدات للصحفي مات تيبي، الذي تم تزويده برسائل بريد إلكتروني أكدت إلى حد كبير ما كان معروفًا بالفعل عن الحادث.

خلافات تويتر مع أبل

أعلن إيلون ماسك، خلال لقاء مع مع رئيس شركة آبل تيم كوك حل سوء التفاهم بين الشركتين بعد انتشار تقاير تفيد بأنم المتجر الشهير أبل سيزيل تطبيق تويتر من متجر التطبيقات لديه.

وقالت شبكة “bbc” في تقرير لها، إن ماسك نشر مقطع فيديو لمسبح يقع في مقر آبل بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع تغريدة شكر فيها "تيم كوك" على جولته في “مقر آبل” وقال “لقد كانت محادثة بناءة"، مشيرا إلى حل سوء التفاهم بشأن احتمال حذف تطبيق تويتر من متجر أبل.

وتأتي أزمة تويتر وابل في الوقت الذي أوقفت فيه العديد من الشركات الإنفاق على تويتر وسط مخاوف بشأن خطط تعديل المحتوى التي يقترحها إيلون ماسك.

حرب حذف وإعادة حسابات المؤثرين

أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، في وقت سابق إن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعيد إلى وضعه السابق، بعد إجراء استطلاع رأي أيد فيه المستخدمون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لهذا القرار، وتم تعليق حساب ترامب في عام 2021 بسبب خطر تحريض تغريداته على العنف وتحديدا بعد أيام فقط من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في العاصمة واشنطن في 6 يناير.

زفي المقابل أعلن إيلون ماسك الخميس تعليق حساب مغني الراب الأمريكي كاني ويست على تويتر بتهمة التحريض على العنف، بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود تشير إلى شعار النازية.

وعلق ماسك صورة نشرها كاني ويست الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بالزعيم النازي أدولف هتلر.

"ستاندرد آند بورز" تسحب تصنيف تويتر

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة تويتر بسبب "قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف".

وفي الأول من نوفمبر الماضي، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتويتر بواقع خمس نقاط إلى "بي سالب " بسبب هذه الأعباء وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق.

والآن، لا ترى ستاندرد آند بورز أي احتمال لتصنيف تويتر، جراء قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي.