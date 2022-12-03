السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بابتزاز طبيب وتصوير مقاطع مخلة له داخل فيلا بأكتوبر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 4 أشخاص المتهمين باستدراج طبيبب علاج طبيعي داخل فيلا وتصويره في أوضاع مخله وابتزازه بقصد الاستيلاءعلي أمواله بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من طبيب علاج طبيعي يتهم فيه 4 أشخاص باستدراجه داخل فيلا بدائرة القسم وتصويره في أوضاع مخله وابتزازه بقصد الاستيلاء علي أمواله.

 وأضاف المبلغ أنه تعرف علي سيدة أربعينية بحكم طبيعة عمله والتي استدرجته إلي الفيلا ملكها بحجة قضاء سهرة حمراء وعقب وصوله تفأجى بسيدتين ورجل قاموا بإجباره علي خلع ملابسه وقاموا بتصويره في أوضاع مخله لابتزازه وسرقته.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العام أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القبض علي 4 أشخاص طبيبب علاج طبيعي قسم شرطة أول أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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