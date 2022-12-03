صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

حصلت "الدستور" على الصور الأولية لحادث تصادم ميني باص وسيارة نقل أمام كارتة مدينة الحمام بطريق الإسكندرية مطروح والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 أخرين.

وكانت قد تلقت غرفه طوارئ صحة مطروح بلاغ يفيد بوقوع حادث أمام كارتة الحمام بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وقال مصدر طبي خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 27 أخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي من خلال 11 سيارة إسعاف (8 سيارات من محافظة مطروح، و3 سيارات من محافظة الإسكندرية.

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين، في نوفمبر 2022، في حادث طريق بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي براني التخصصي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي براني التخصصي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.