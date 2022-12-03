السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

حادث تصادم ميني باص
حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل

حصلت "الدستور" على الصور الأولية لحادث  تصادم ميني باص وسيارة نقل أمام كارتة مدينة الحمام بطريق الإسكندرية مطروح والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 أخرين. 

وكانت قد تلقت غرفه طوارئ صحة مطروح بلاغ يفيد بوقوع حادث أمام كارتة الحمام بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.  

وقال مصدر طبي خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 27 أخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي من خلال 11 سيارة إسعاف (8 سيارات من محافظة مطروح، و3 سيارات من محافظة الإسكندرية.

IMG-20221203-WA0003

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين، في نوفمبر 2022، في حادث طريق بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي براني التخصصي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي براني التخصصي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

IMG-20221203-WA0004
الدفع بسيارات الإسعاف طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي الصور الأولية لحادث التصادم حوادث الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

وزارة الصحة تطلق «حقك تنظمى» بـ25 محافظة.. و«طرق أبواب» بالفيوم وأسيوط

جرائم مالية واستغلال للنفوذ.. ماسك يلوح بفضائح «تويتر» وهانتر بايدن

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مصر تنفذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»