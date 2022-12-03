السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة.. يوسف الجمل: تدريب صيانة هواتف المحمول جعل الشباب يستفيدون من أوقات فراغهم

يوسف الجمل
يوسف الجمل

قال يوسف الجمل، أحد شباب قرية سنباط بمحافظة الغربية، لـ" الدستور"  إن هناك بعض المجالات التي غابت فيها الكفاءات بالقرية لسنوات ومن ضمنها مجال صيانة الهواتف المحمولة، ولذلك كان هناك تحرك من مبادرة حياة كريمة لمنح الشباب التدريب الكافي في هذا المجال، بما يمنح فرص عمل مميزة لهؤلاء الشباب، وتقديم خدمة مميزة لأهالي القرية في نفس الوقت.

وأضاف الجمل، أن هناك جانب  مهم لذلك التدريب يتمثل في توعية الشباب بطريقة التعامل مع هواتفهم في حال حدوث أي عطل وحذف بياناتهم الشخصية قبل أن يتوجهوا إلى محل صيانة في حال كان العطل يصعب التعامل معه، وبالتالي يمكنهم الحفاظ عليها من التعرض للانتهاك أو الاختراق فيما بعد.

ولفت إلى أن صيانة الهواتف المحمولة من المجالات المشجعة للشباب ومن ضمن اهتماماتهم، فنحن في الوقت الحالي لا يستغني أحدًا منهم عن استخدام الهاتف وبالتالي يكون لديهم الحافز لاكتشاف تفاصيله ومعرفة أسراره، وطريقة التعامل مع أي مشكلة أو عطل طارئ قد يحدث فيه والاستفادة من ذلك أيضا في الحصول على فرصة عمل.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تنظمها مبادرة حياة كريمة جعلت الشباب يستفيدون من أوقات فراغهم بعد أن كانت المقاهي هي وسيلتهم القضاء، وبالتالي أصبح أصبح الشباب يستفيدون من جهة، وأهالي القرية يستفيدون منهم أيضًا، بعد أن أصبح عددا كبيرا منهم يمتلك الوعي والكفاءة اللازمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد أن التوسع في تدريب الشباب على المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة يساهم في تطوير المعارف لدى الشباب ومواكبتهم لأحدث التغيرات التي تحدث في العالم، ويمكن البناء عليه، من خلال الشباب أنفسهم، والذين قد نجد منهم من أصبح قادرًا على الدخول في صيانة الهواتف المحمولة على نطاق أكبر، أو الحصول على فرصة عمل في شركة من شركات الهواتف المحمولة الكبرى يوما ما.

التكنولوجيا الحديثه الهواتف المحمولة بمحافظة الغربية بياناتهم الشخصية تدريب الشباب هواتف المحمول فرصة عمل لدورات التدريبية حياة كريمه

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