السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تنفذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن مصر أطلقت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، ويتم العمل حاليًا على صياغة المشروعات التي سيتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة لتنفيذ عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة بالدول الإفريقية.

وأضاف غانم، أنه تم اختيار تنفيذ المشروعات بالدول الإفريقية، لأنها أكثر الدول المتضررة من التغيرات المناخية على الرغم من أنها أقل الدول المسببة للتغيرات المناخية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أهمية التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها السابقة وتمويل هذه المشروعات، كونها المتسببة في التغيرات المناخية التي تتأثر بها الدول الإفريقية. 

وأوضح أن مشروعات التكيف من التغيرات المناخية تكمن أهميتها في الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ في مصر ومختلف الدول الإفريقية، فضلًا عن مشروعات إعادة استخدام المياه، وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.

وفى سياق آخر، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن أعمال الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور سويلم، أنه تم إنشاء محطة السلام الرئيسية بعدد 7 وحدات بتصرف 11م3/ ثانية للوحدة، وذلك ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة، وتمت مراعاة في تصميم المحطة أن تكون بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، ويتكون مبنى المحطة من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط، بالإضافة إلي غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث تم تزويد المحطة بنظام تحكم آلي في التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة، بما يضمن سلامة التشغيل للمعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار في حالة حدوث أعطال، وتتم تغذية المحطة من أكثر من خط تغذية كهربية لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف، كما تشتمل إنشاءات المحطة على مبني إداري ومخازن ومبنى سكني للعاملين ومسجد.

وزاره الموارد المائيه مبادرة دولية قطاع المياه مؤتمر المناخ صياغة المشروعات الدول الافريقية الدول المتضررة التغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

وزارة الصحة تطلق «حقك تنظمى» بـ25 محافظة.. و«طرق أبواب» بالفيوم وأسيوط

جرائم مالية واستغلال للنفوذ.. ماسك يلوح بفضائح «تويتر» وهانتر بايدن

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مصر تنفذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»