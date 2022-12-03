الصين تعلن عن استعداداها لتعزيز التعاون ‏مع روسيا فى القطاعات التقليدية والجديدة

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون ‏مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة بما فيها العلوم، والتكنولوجيا.

وشارك نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هوتشون هوا، في رئاسة الدورة الـ26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية عبر الفيديو.

وقال تشيرنيشينكو وفقا لما نقلته روسيا اليوم: إن التعاون الروسي الصيني في شتى المجالات شهد زخما تنمويا سليما، وأكد أن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائي قدما وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.

من جهته، دفعت حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي، وحققت نتائج ملحوظة في التعاون في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وأضاف أن اللجنة واصلت تعميق التعاون في مجالات المالية والجمارك والعلوم والتكنولوجيا، من أجل الاستعداد الكامل للاجتماع الدوري الـ 27 الذي سيعقد بين رئيسي الحكومتين.

غروسى: المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع بوتين

بينما صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال غروسي خلال مؤتمر "حوارات البحر الأبيض المتوسط" في مدينة روما: "أتطلع إلى الاجتماع المرتقب، لا أعرف بالضبط متى سنواصل المفاوضات وسأحتاج إلى مقابلة الرئيس الروسي مرة أخرى".

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي عن أمله في إيجاد حل للقضية الأمنية في محطة زابوروجيه النووية بحلول نهاية العام، ولم يستبعد عقد اجتماعات جديدة مع بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب.

يذكر أن القوات الروسية منتشرة في المحطة ومحيطها لحمايتها، وتطالب موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعتراف بأن قوات كييف هي التي تقصف المحطة، وتمارس الإرهاب النووي، ودخلت القوات الروسية، أوكرانيا في فبراير الماضي.