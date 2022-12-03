السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن عن استعداداها لتعزيز التعاون ‏مع روسيا فى القطاعات التقليدية والجديدة

مجلس الدولة الصيني
مجلس الدولة الصيني

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، إن بلاده مستعدة  لتعزيز التعاون ‏مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة بما فيها العلوم، والتكنولوجيا.

 

وشارك نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هوتشون هوا، في رئاسة الدورة الـ26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية عبر الفيديو.

 

وقال تشيرنيشينكو وفقا لما نقلته روسيا اليوم:  إن التعاون الروسي الصيني في شتى المجالات شهد زخما تنمويا سليما، وأكد أن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائي قدما وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.

 

من جهته، دفعت حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي، وحققت نتائج ملحوظة في التعاون في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

 

وأضاف أن اللجنة واصلت تعميق التعاون في مجالات المالية والجمارك والعلوم والتكنولوجيا، من أجل الاستعداد الكامل للاجتماع الدوري الـ 27 الذي سيعقد بين رئيسي الحكومتين.

 

غروسى: المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع بوتين

بينما صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال غروسي خلال مؤتمر "حوارات البحر الأبيض المتوسط" في مدينة روما: "أتطلع إلى الاجتماع المرتقب، لا أعرف بالضبط متى سنواصل المفاوضات وسأحتاج إلى مقابلة الرئيس الروسي مرة أخرى".

 

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي عن أمله في إيجاد حل للقضية الأمنية في محطة زابوروجيه النووية بحلول نهاية العام، ولم يستبعد عقد اجتماعات جديدة مع بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب.

 

يذكر أن القوات الروسية منتشرة في المحطة ومحيطها لحمايتها، وتطالب موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعتراف بأن قوات كييف هي التي تقصف المحطة، وتمارس الإرهاب النووي، ودخلت القوات الروسية، أوكرانيا في فبراير الماضي.

مجلس الدولة الصيني التعاون روسيا القطاعات التقليدية نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

عروس تتشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

إيلون ماسك يعد بنشر وثائق خطيرة تتعلق بفضيحة نجل بايدن

وسائل إعلام: القوى السودانية تتوصل إلى اتفاق إطارى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-12-2022 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»