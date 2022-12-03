السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: القوى السودانية تتوصل إلى اتفاق إطارى

قوى المعارضة ومجلس
قوى المعارضة ومجلس السيادة الانتقالي بالسودان

ذكرت صحيفة السوداني أن ممثلين عن قوى المعارضة ومجلس السيادة الانتقالي وأطراف دوليين، توصلوا إلى اتفاق إطاري للتسوية سيتم التوقيع عليه يوم الاثنين القادم.

 

وذكرت الصحيفة عن مصادر أن ذلك جاء عقب اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والأطراف المُوقعة على الإعلان السياسي من "قوى الحرية والتغيير" والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، و"حزب المؤتمر الشعبي"، و"أنصار السنة"، إضافة إلى الآلية الثلاثية والرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبى.

 

وأضافت الصحيفة أن التوقيع على الاتّفاق الإطاري سيتم صباح يوم الاثنين القادم في القصر الجمهوري.

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