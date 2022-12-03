السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن: الناتو لا يلمس استعداد بوتين للتفاوض حول أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن حلف الناتو لا يلمس استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار حول التسوية في أوكرانيا.

 

وقال كليفرلي: "في الوقت الحالي، كان الأجواء التي شعرت بها في اجتماع حلف "الناتو" تظهر أن فلاديمير بوتين لا يتصرف بحسن نية". كما نقلت صحيفة "الديلي تلغراف".

 

وأضاف: "من الصعب للغاية" الحديث عن إمكانية إجراء مفاوضات العام المقبل.

 

وأكد الكرملين في وقت سابق أنه من أجل بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هناك حاجة إلى إرادة كييف السياسية واستعدادها لبحث المطالب التي سبق وأن قدمتها موسكو.

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