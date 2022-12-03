البيت الأبيض يخاطب الكونجرس لرصد 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لكييف

كشف البيت الأبيض عن مفاوضات يجريها مع الكونجرس لتخصيص 21 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لكييف.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد .قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تفاوض الكونجرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، منها 21 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وذكرت "نوفوستي" نقلا عن كيربي، أن المفاوضات يجريها مستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان، وأن سوليفان كان يتفاوض مع الكونجرس "هذا الأسبوع".

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستمنح أوكرانيا 53 مليون دولار لدعم نظام الكهرباء.