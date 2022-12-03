السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية: بوسع روسيا الاستفادة من خدمات G7 إن قبلت بيع نفطها بالسعر المحدد

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيكون بوسع روسيا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دول مجموعة السبع، إن التزمت بسقف أسعار نفطها الذي حددته دول المجموعة.

 

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها، يوم الجمعة، إنه "بإمكان روسيا بيع النفط عند مستوى السعر المحدد أو أدنى منه مع الحفاظ على نفطها في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة بالنسبة للمستوردين والاستفادة من الخدمات ذات النوعية العالية التي تقدمها الدول السبع".

 

وتابعت: "وبإمكانها كذلك الاعتماد على مقدمي الخدمات من خارج الدول السبع، التي يعتبر نطاقها محدودا وأغلى ثمنا وموثوق به أقل".

 

واعتبرت الوزارة أنه "من مصلحة روسيا الحفاظ على حجم مبيعات عند المستويات القائمة".

 

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا على تحديد سقف السعر للنفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.

 

واتفق الاتحاد الأوروبي أيضا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند المستوى ذاته.

 

وكانت روسيا قد أعلنت أنها لن تبيع النفط للدول التي ستطبق تلك الإجراءات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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