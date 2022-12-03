أمريكا تؤكد مواصلة تعزيز الجهود المشتركة مع الإمارات فى مكافحة تغير المناخ

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ بما في ذلك من خلال الإطلاق التاريخي الأخير لشراكة تعاون مناخي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في بيان تهنئة بالعيد الوطني الـ51 للأمارات، نٌشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني الجمعة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الأمارات عند استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 العام المقبل.

وأضاف أن الشراكة بين البلدين قوية وهي ممثلة في قواتنا التي خدمت معًا في الدفاع عن أمننا المشترك بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإماراتيين الذين درسوا في الجامعات الأمريكية، فضلا عن كبار رجال الأعمال من كلا البلدين الذين يعملون معًا لمتابعة الفرص الاقتصادية، وأيضا التعاون واسع النطاق بين حكومتينا.

وأثني بلينكن على دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في العديد من القضايا مثل مجموعة التعاون الاقتصادي "آي 2 يو 2" التي تسعى جاهدة لتقديم فوائد ملموسة للمنطقة وخارجها وتحقيق تطلعاتنا لتكامل إقليمي أكبر في الشرق الأوسط وخارجه.

كما هنأ بلينكن الامارات على نجاح إكسبو 2020 دبي، مما يدل على صمود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من ظهور طفرات كورونا المختلفة.



وأعرب بلينكن عن أمله في سلام دائم في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية وقدر جهود الأمارات لتحقيق هذه الغاية.

وتمنى بلينكن للشعب الأماراتي يوم وطني أتمنى لك التمتع بسلام وازدهار مستمرين خلال الاحتفال باليوم الوطني وما بعده.