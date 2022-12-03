السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع السابع على التوالى

كورونا فى اليابان
كورونا فى اليابان

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، عن زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأسبوع السابع على التوالي.

 

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أنه تم تسجيل زيادة في معدل الإصابات بنسبة 27 % خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ متوسط الإصابات 110 آلاف، أي بزيادة حوالي 23 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

 

من جانبه، حذر كازوهيرو تاتيدا، رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية، من إمكانية حدوث زيادة مفاجئة في أعداد المصابين في حالة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، وحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب خلال الأسابيع المقبلة.

 

يشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان تجاوز 25 مليونا، لتحتل بذلك المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات، لكن عدد الوفيات يظل أقل من معظم دول مجموعة السبع الأخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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