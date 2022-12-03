سفير جيبوتى بالخرطوم يثمن جهود مصر فى قضايا تغير المناخ بأفريقيا

ثمّن سفير جيبوتي في الخرطوم، السفير عيسى خيري روبله، جهود القيادة السياسية بمصر في إنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر، مؤكدًا أنها كانت فرصة حقيقية وكبيرة في جذب أنظار العالم لقضايا التغير المناخي والتصحر والجفاف التي تعاني منها القارة الأفريقية للعالم.

وقال السفير الجيبوتي - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالسودان، على هامش مؤتمر منظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" - إن بلاده قامت بإنشاء وافتتاح مركز لدراسات التغير المناخي، وذلك قبل انعقاد القمة العالمية للتغير المناخي "COP27"؛ بغية توثيق الرصد والاستعداد للمشاركة والاستفادة من القمة العالمية، من خلال تنسيق الجهود في مجال التصحر والجفاف، داعيًا إلى تكثيف الجهود والاستفادة من التوصيات والنتائج التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للمناخ.

وأضاف السفير الجيبوتي أن القارة الأفريقية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التصحر والجفاف، مؤكدًا أنه لا يمكن غض الطرف عمّا يحدث في منطقة الإيجاد، وخاصة في جيبوتي والصومال، من تصحر وجفاف نتيجة التغير المناخي الذي يمر به العالم بسبب الانبعاثات الحرارية الناجمة من الدول الصناعية.

كما ثمّن السفير الجيبوتي العلاقات المصرية الجيبوتية، مؤكدًا أنها عظيمة وضاربة في أعماق التاريخ ومتميزة لما يربط البلدين من تواصل حضاري وثقافي وتعليمي واقتصادي وتجاري وصحي، كما يدرس كثير من طلابها في القاهرة، ويتلقى المواطنون رعاية صحية وعلاجًا في المستشفيات المصرية.

وشدد السفير عيسى خيري روبله على أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي عام 2020، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى جيبوتي، كانت ناجحة ولها مردود ونتائج إيجابية ممتازة على مستوى العلاقات بين البلدين، وتلتها زيارة للرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي إلى القاهرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا على مستوى عالٍ ومستمر بين القاهرة وجيبوتي.

وقال السفير إن منظمة الإيجاد تشهد حراكًا على كافة المستويات، وهناك مبادرات تقوم بها الأمانة العامة بالتوافق مع الدول الأعضاء لتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، لا سيما وأن إحدى دول الإيجاد "تعتبر سلة الغذاء العالمي التي اتجهت أنظار العالم إليها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إذ تم اعتماد مبادرة الغذاء العربي التي ترعاها جامعة الدول العربية في قمة الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي 2022".

وأشار السفير روبله إلى أن اجتماع الإيجاد يأتي في ظل ما تشهده السودان في الآونة الأخيرة من حراك سياسي من أجل التوصل إلى انتقال سياسي يؤدي إلى انتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي سيتم الاتفاق عليها.

يذكر أن منظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" هي منظمة شبه إقليمية في إفريقيا، مقرها دولة جيبوتي، تأسست في عام 1996؛ بهدف مقاومة الجفاف والتصحر، وتضم في عضويتها جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.