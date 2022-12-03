السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمناقشة تأثير أدوات التواصل الرقمي على الإعلام

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة الثلاثاء

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية، وتحت رعاية رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الفترة من 6 - 8 ديسمبر الجاري، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام المنظمة، إن المؤتمر سيناقش تأثير أدوات التواصل الرقمي الحديثة على صناعة الإعلام العربي بنوعيهما التقليدي والرقمي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام.

 وأضاف "القحطاني"،  كما سيناقش المؤتمر انعكاس ذلك التطور على أدوات التواصل وممارسات العلاقات العامة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، والأزمات المتجددة التي تواجه المؤسسات والمشتغلين على حد سواء.

و تدور محاور المؤتمر الرئيسة حول المنصات الرقمية وتأثيرها على صناعة الرأي العام، التقنيات الحديثة للتواصل وأثرها على نماذج أعمال المؤسسات الإعلامية، الاتجاهات الحديثة في تقنيات الإعلام الجديد، وعرض ممارسات وتجارب ناجحة لعدد من المؤسسات، و يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في مجال العلاقات العامة والتواصل عربيا وعالميا .

المنظمة العربية للتنمية الإدارية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة التحول الرقمي العربية التنمية الإدارية التنمية الإدارية صناعة الإعلام المنصات الرقمية صناعة الرأي جامعة الدول العربية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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