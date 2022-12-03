السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تطلق فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر (صور)

فعاليات ملتقى أهل
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات اليوم الأول لملتقى ثقافي لشباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبإشراف أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

استهلت الفعاليات بتنفيذ الورش الفنية في مجالات أشغال الجلود للدكتور ماجد حماد، حيث استعرض مع الشباب المشارك في الورش أنواع الجلود وكيفية اختيارها وكيفية التعرف على الجلد الطبيعي وأماكن شراؤه، ثم التحضير لعمل المنتج سواء شنطة أو برواز أو محفظة، والأدوات المستخدمة في عمل هذه المنتجات، كما قام الفنان عمرو فهمي بتعريف الشباب المشارك بالورشة على كيفية عمل كاريكاتير والأبعاد الخاصة بعمله، تلى ذلك ورشة أشغال النحاس للأستاذ الدكتور علام محمد علام، وقام بتعريف الشباب على الأدوات المستخدمة وكيفية التفريق بين النحاس في أي معدن أخر، وطرق عمل أشكال كثيرة.

وفي ورشة الديكوباج قدمت الفنانة رانيا المهدي مجموعة من المعلومات حول هذا الفن وأهميته والأسطح التي يستطيع الفرد أن يقوم بالعمل عليها، والألوان المستخدمة والأدوات، بالاضافه إلى كيفية تفنيش القطعة الفنية، وفي ورشة الخيامية قدم الفنان كريم خلف مجموعه من المعلومات حول الخيامية وأنواع الأقمشة المستخدمة في عمل قطعة خيامية قيمة، وفي ورشة النسيج المستحدث للمهندسة ناهد أمين، استعرضت مجموعة الخيوط المستخدمة في عمل المكرميهدة والخداديات والتابلوهات والشنط.

وقام المخرج أحمد أبو عميره بتعريف الشباب على أدوات العمل المسرحي فى ورشة المسرح، وطريقة إعداد الممثل، وما هي أدوات الممثل التي يستطيع من خلالها تقمص الشخصية؛ واستعرض الدكتور محمد غالب في ورشة الرسوم المتحركة التكنيك الخاص بعمل التماثيل الصغيرة وكيفية تحريكها وتلوينها وتحضيرها، وتعريف الشباب المشارك في الورشة كيفية عمل فيلم رسوم متحركة.

وفي ورشة الربط والعقد للفنانه دينا طريف استعرضت مع الشباب أنواع القماش الذي يصلح للصباغة، وأهمية الصباغة على البارد والأدوات المستخدمة فيها، أما ورشة النحت على الصدف فقدم  خلالها الفنان جلال عبد الخالق المعلومات القيمة للشباب حول كيفية تمهيد الصدف للنحت عليه، موضحًا الخدمات المستخدمة والآلات الخاصة بذلك، وفي ختام اليوم قام الشباب باستعراض كافة المنتجات التي تم إنتاجها.

فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر
قصور الثقافة شباب أهل مصر الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الورش الفنية ملتقى ثقافي لشباب أهل مصر

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المنصورة الجديدة

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