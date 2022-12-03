ياسر عبدالعزبز: تنظيم الإخوان ضليع فى تسخير واستخدام الوسط الإعلامى لمصلحته

أوضح الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، أن أساليب الإعلام الإخواني في إختلاق الشائعات، قائلاً:"إن تنظيم جماعة الإخوان على عكس ما يعتقد الكثير من غير المتخصيين، هو ضليع في تسخير واستخدام الوسط الإعلامي لمصلحته".

وأضاف عبدالعزيز خلال لقاءه ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية etc، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه مع انطلاق تنظيم جماعة الإخوان عام 1928م، فقد بدأ منذ نهاية العقد الثالث في القرن الماضي بالتفكير في الأدوات الإعلامية لهذا التنظيم، لافتاً إلى أنه في عام 1933م امتلك التنظيم أول مجلة وهي مجلة الإخوان المسلمين، وكان يفرز لها قدر كبير من الجهد والموارد ويُعول عليها كثيراً.

وأوضح أنه منذ انطلاق هذه المجلة، أطلقت عشرات المجلات والمنصات الإعلامية ومختلف أنواع وسائط الإعلام، على مدى العقود التسعة الماضية.، لافتاً إلى أنه بعد عام 2013م أصبح الإستراتيجية الرئيسية لتنظيم الإخوان ليست على الأرض كما كان منذ إنشاءه، ولكن أصبح في الفضاء الإفتراضي، حيث تضعضعت القدرات التنظيمية وساءت صورته بشكل كبير، وتم تقييد موارده بشكل أو بآخر، رغم أنه يحصل على بعض الترميمات من دول معادية، لكن على الأقل فإن بنيته الأساسية تم اختراقها وتم تقويض جزء كبير منها، فإصبحت إستراتيجيته 70% في الإعلام و30% في الأرض.