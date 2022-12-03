السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مزارع بقرية الحصص: «الرئيس ينفذ مشروعات 50 سنة قادمة»

قرية الحصص
قرية الحصص

عرضت فضائية "Extra news"، تقريراً داخل قرية الحصص التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وهي القرية التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.


وخلال التقرير قال أحد المزارعين بقرية الحصص، إن البنية التحتية في السابق لم تكن على مستوى جيد، موجهاً الشكر للرئيس السيسي، قائلا: "نشكر الرئيس السيسي على الطفرة في الطرق، التي وفرت مجهودات كبيرة لأهالي القرية".


وأضاف :" الرئيس السيسي يعمل لـ50 سنة قدام، ومبادرة حياة كريمة غيرت حياتنا كلها".
 

وتابع:" الخدمات أصبحت على أعلى مستوى، الرئيس جاب لينا الإنترنت ورصف الطرق وبطن الترع، وعملنا كل حاجة الحقيقية".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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