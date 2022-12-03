رفع 179 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق بكفر الزيات

أعلن عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، عن أنه تم رفع نحو 179 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرية نهطاي، شارفت على الانتهاء لتحتل بذلك صدارة المشاريع التي تم نهوها، حيث تفقد مشروعات المبادرة في نهطاي وذلك ضمن جولاته الدورية المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ، وتفقد رحمي، موقع إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، كما قام بجولة لمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية.

وأكد مجافظ ىالغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق "حياة كريمة" لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل عدد 943 مشروعا بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 80%.