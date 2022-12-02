سويسرا تهزم صربيا وترافق البرازيل إلى ثمن نهائى المونديال

حقق منتخب سويسرا فوزا صعبا على صربيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وانتزع منتخب سويسرا البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 بعدما رفع الفريق السويسري رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف.



أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الأولى، شاكا سد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ثم وصلت للاعب بريل إمبولو الذي سددها مباشرة وتصدى لها مجددا الحارس سافيتش.

في الدقيقة 11 أندريجا زيفكوفيتش أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

الهدف الأول لصالح سويسرا، جبريل سو تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لشاكيري الذي سدد كرة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

هدف التعادل لصالح صربيا، دوسان تاديتش أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها ميتروفيتش برأسية رائعة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

صربيا سجلت الهدف الثاني بعدما سدد فلاهوفيتش الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر في أسفل الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ونجح إمبولو في إدراك التعادل لصالح سويسرا بعد متابعته عرضية من الجبهة اليمنى.



أحداث الشوط الثاني

سويسرا استهلت الشوط الثاني بقوة ونجحت في تسجيل الهدف الثالث بعد عدة تمريرات بين لاعبي منتخب سويسرا وصلت الكرة لروبن فارجاس داخل منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة بكعب القدم لفرولر ثم سدد الأخير الكرة بسهولة في الشباك.

بريل إمبولو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ميتروفيتش توغل داخل منطقة الجزاء وسقط على أرضية الملعب بعد تدخل من فابيان شاير وطالب بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف المباارة.

كريستيان فاسنشت استلم الكرة خلف المدافعين جهة اليسار وتوغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء ولكن خرج الحارس ميلينكوفيتش سافيتش من مرماه وشتت الكرة.

