السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضياء رشوان: «المواطن سيكون شريكًا فى مقترحات وجلسات الحوار الوطنى»

جريدة الدستور

كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، آخر مستجدات الحوار الوطني، كما سرد الأهداف التي تحققت منه.

وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أنه في القريب ستبدأ جلسات الحوار الوطني، وسيسمع المواطن ويشاهد مقترح ات حل كل قضية من القضايا وقضاياها الفرعية. 

وأشار إلى أنه من المقرر عرض المشروعات المقدمة أولًا بأول، حتى يكون الرأي العام المصري مشارك بها أيَضاً، وذلك فيما يخص حياة المواطن المصري، سواء الاقتصاد أو الحياة الإجتماعية أو القضايا السياسية، ومن ثم ترفع المشروعات المتوافق عليها لرئيس الجمهورية للنظر فيما وإحالتها للبرلمان كمقترح تشريعي أو يتخذ فيها الرئيس قرارات تنفيذية تُنفذها الحكومة، معقباً: "هذا هو الهدف الأخير".

وتابع ضياء رشوان: "الهدف الرئيسي في ظني تحقق،  وهو أن يكون هناك مجتمع سياسي في مصر، يشمل كل الأطياف، وتكون الدولة المصرية في القلب منه لأنها القائمة على السلطة التنفيذية والقائمة على حياة المصريين بشكل منتخب".

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