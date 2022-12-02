نائب رئيس «مستقبل الوطن» يجري زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط

أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط، للوقوف على الأوضاع التنظيمية.

وعقد "رشاد" اجتماعًا تنظيميًا لأمانة مركز صدفا، بحضور المهندس ياسر عمر أمين المحافظة، والنائب الحسيني جلال، والنائب مصطفى سالمان، وهيئة مكتب الأمانة.

وتناول الاجتماع بحث العديد من الملفات أبرزها؛ حجم المبادرات المجتمعية والخدمية، وآليات تعزيز التواصل مع المواطنين، وإعداد الكوادر الشبابية.

وفي سياق متصل، زار "رشاد" أمانة مركز أبو تيج، والتقى بأعضاء هيئة المكتب بحضور النائب أحمد الشناوي أمين المركز، والنائبين الحسيني جلال، ومصطفى سلمان.

ووجه رشاد علال اللقاء مجموعة من التوجيهات، منها؛ تعزيز العمل بالشارع، والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين لرفع الأعباء المعيشية وسرعة التدخل لحل أية أزمات تواجههم.

وشدد على ضرورة العمل على ترسيخ أهداف مسابقة أوائل الطلبة والتي بدأت منافساتها أمس، وتشجيع الابتكار والفكر ودعم المتفوقين في شتى المجالات.

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