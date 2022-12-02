السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اصطدام سفينتى شحن تركيتين فى بحر مرمرة عند مدخل مضيق البوسفور

تركيا
تركيا

وقع مساء اليوم الجمعة، حادث اصطدام سفينتي شحن تركيتين في بحر مرمرة عند مدخل مضيق البوسفور.

وأعلنت إدارة خفر السواحل التركية فى بيان له، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع بالقرب من مرسى أهيركابي، حيث اصطدمت سفينة Burhan Duzman التي يبلغ طولها 126 مترًا، بسفينة Turan التي يبلغ طولها 147 مترًا، وفقا لما نقلته وكالة تاس.

وأوضح بيان خفر السواحل التركية أن قاطرة وزورقين توجهت إلى مكان الحادث.

ولفتت إدارة خفر السواحل في بيان آخر إلى أن السفينتين رستا بشكل آمن في أهيركابي لاحقاً.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

اندلاع حريق بميناء سامسون في تركيا

وفي وقت سابق من اليوم، اندلع حريق إثر انفجار وقع في خزان النفط بمنطقة ميناء سامسون شمال تركيا، وبينما اشتعلت النيران في الخزان بعد الانفجار، غطى الدخان المتصاعد محيط الميناء لفترة قصيرة.

وبعد الإخطار تم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء إلى المنطقة، واستطاعوا السيطرة على الحريق وإخماده، وبدأت التحقيقات حول سبب اندلاع الحريق.

حادث اصطدام بحر مرمرة مضيق البوسفور أهيركابي خفر السواحل التركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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