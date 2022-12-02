السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عالم أزهرى يكشف حكم الشرع فى تناول المنشطات الجنسية

جريدة الدستور

كشف الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم الشرع في تناول المنشطات الجنسية.

وقال خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن تناول المنشطات الجنسية غير موجود في الشرع ولم تكن له سابقة، والأصل في الشىء الإباحة ما لم يرد فيه نص بالتحريم.

وأضاف أن المنشطات الجنسية تكون حلالاً لعلاج البرود الجنسي ومواجهة انتشار حالات الطلاق في المجتمع، متابعاً: "فما يؤدي إلى الخير يكون حلالا وما يؤدي إلى الشر فهو حرام".

وتمنى العالم الأزهري، ألا يتم صرف أي أدوية من الصيدليات إلا بروشتة، مطالباً بضرورة تفعيل  مركز الإرشاد الأسري لتوعية الأزواج والزوجات واتباع تعاليم الشرع الذي تدعونا إلى التآلف والود بين الزوجين.

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وائل لطفي

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