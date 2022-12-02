السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تجرى جولة ميدانية بقرية كفر السودان فى كفر الشيخ

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

أجرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تلبية لدعوة من أهالى القرية، بدأت الزيارة بالمدرسة الإعدادية، والوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب.

وقالت النائبة هيام الطباخ: "قطعت عهدا وقسما أمام الله، أن أظل متواجدة بين أهلنا من المواطنين، وأن أرعى مصالحهم بكل ما استطعت من قوة خفيةً وعلانية، قرانا تستحق منا الكثير وسنثابر سوياً لتحقيق ما استطعنا من أحلام أهلنا المشروعة".

وكثفت نائبة التنسيقية من نشاطها فى دائرتها في كفر الشيخ، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

واستقبلت الطباخ، خلال الأيام الماضية، عشرات المواطنين ما بين طلبات عامة وطلبات خاصة وتواصل مع الجهات ذات الصلة لتلبية ما استطاعت من الاحتياجات المشروعة لهم، مؤكدة على دورها الأساسي في هذه المرحلة.

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النائبة هيام الطباخ مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جولة ميدانية المدرسة الإعدادية الوحدة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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