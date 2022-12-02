نائبة التنسيقية تجرى جولة ميدانية بقرية كفر السودان فى كفر الشيخ

أجرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تلبية لدعوة من أهالى القرية، بدأت الزيارة بالمدرسة الإعدادية، والوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب.

وقالت النائبة هيام الطباخ: "قطعت عهدا وقسما أمام الله، أن أظل متواجدة بين أهلنا من المواطنين، وأن أرعى مصالحهم بكل ما استطعت من قوة خفيةً وعلانية، قرانا تستحق منا الكثير وسنثابر سوياً لتحقيق ما استطعنا من أحلام أهلنا المشروعة".

وكثفت نائبة التنسيقية من نشاطها فى دائرتها في كفر الشيخ، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

واستقبلت الطباخ، خلال الأيام الماضية، عشرات المواطنين ما بين طلبات عامة وطلبات خاصة وتواصل مع الجهات ذات الصلة لتلبية ما استطاعت من الاحتياجات المشروعة لهم، مؤكدة على دورها الأساسي في هذه المرحلة.

317926064_607897927803625_1421192853765047826_n

317586093_607897837803634_6096786680843893451_n

317088928_607897784470306_5533603931749634297_n

317096252_607897997803618_8700522268771195813_n