السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناع وأبطال مسلسل «عودة البارون» يقتربون من انتهاء التصوير

عودة البارون
عودة البارون

اقترب مسلسل عودة البارون من نهاية التصوير بعدما بات هذا العمل الدرامي التليفزيوني منتظرًَا، من قبل المشاهدين بقوة، في ظل عودة الفنان القدير حسين فهمي للشاشة بعد غياب سبع سنوات منذ آخر أعماله الفنية "وش تاني" ليعود ويشاركه كل من الفنانة نهال عنبر وكاترين علي وعلاء مرسي بجانب سامي مغاوري ومحمد مهران وضياء الميرغني ونخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية في مقدمتهم رزان مغربي والوجه الجديد سمر أبو ربيع في دور الدكتورة هند والأردني عبد الرحمن خضر بدور يوسف.

وتدور أحداث مسلسل عودة البارون حول شخصيات عاشت بعد 30 عاماً تعاني من هواجس الماضي، بحيث وصول عزام الرشيدي 60 عامًا الدور الذي يقدمه العملاق "حسين فهمي" ليعود هذا المسن لمصر قبيل غربة طويلة ليفتتح فندقه المهمل من جديد بعد مضي زمن كبير كان هذا الفندق مهمل تماما، إلا أن اصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، واستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم رواية، ودارين، ورجائي، وهاني، وشريف ليستدعيهم ويقيموا بفندقه، من أجل القيام بتجارب لإنجاز عدة مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، طبقا لرؤية  دراماتيكية للأحداث المتبعة.

6 سبتمبر أتى ابطال مسلسل احد اسكندرية الصحراوي أعماله الفنية التصوير التليفزيوني أعمال

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المنصورة الجديدة

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