السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تفرض عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بإرسال مسيّرات إلى روسيا

فرضت كندا، اليوم الجمعة، عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة، في سلسلة عقوبات جديدة ردًا على "أداء مشين للنظام الإيراني، داخل البلاد كما في الخارج".

وسبق أن اتخذت كندا تدابير مماثلة الشهر الماضي، ضد شركتَي أسلحة إيرانيتين متهمتَين بإرسال مسيّرات وأفراد لمهاجمة "مدنيين ومنشآت مدنية في أوكرانيا".

وبذلك تكون أوتاوا قد فرضت عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات "لدورها في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الأفراد والأفعال المرتكبة من جانب النظام الذي لا يزال يهدّد السلام والأمن الدوليين".

ومن بين المستهدفين بهذه التدابير، شركة "سافيران إيربورت سرفسز" للطيران التجاري والشحن التي "نسّقت رحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا" وهي متّهمة بالمساعدة في تسليم طائرات مسيّرة إيرانية إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

كما فرضت كندا عقوبات على شركة "بهارستان كيش كومباني" المتخصصة في تصميم المسيّرات العسكرية وتصنيعها في إيران والتي أبرمت اتفاقات مع الحرس الثوري الإيراني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كندا تطبيق عقوبات سافيران إيربورت سرفسز للطيران التجاري والشحن ​إيران​ إرسال مسيرات لروسيا

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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