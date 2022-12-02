«شيكا» أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وعمرو السولية في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وجاء هدف طلائع الجيش عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25.

واختارت رابطة الأندية، اللاعب عبد الرحمن أسامة "شيكا" بصفوف طلائع الجيش، كأفضل لاعب في المباراة.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بعد هذا الفوز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.