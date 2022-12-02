استشارى سلوكيات: «50% من نجاح العلاقة الزوجية يرجع إلى السرير»

أوضحت الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، أن إدمان بعض النساء للمنشطات الجنسية ثقافة جديدة على مجتمعنا المصري.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن السيدات لسن في حاجة للمنشطات، وتابعت:"لا نجرمها أو نحرمها، ومناقشة الأمر ضروري".

وأشارت إلى أنه يجب تناول المنشطات الجنسية تحت إشراف طبيب متخصص، فقد يكون ليس لديها مرض عضوي فيتم توجيهها إلى دكتور نفسي.

وتابعت:"بعض الذين يتناولون المنشطات الجنسية يحتاجون إلى تعديل سلوك، كلا الزوجين يرجعون فشل العلاقة الزوجية إلى الطرف الآخر، فإذا فشل كلا الطرفين في إرضاء الآخر ومعرفة طرق إسعاده فلن يستطيع أي دواء علاج هذا الأمر"، مُشيرًة إلى أن 50% من نجاح العلاقة الزوجية يرجع إلى السرير.