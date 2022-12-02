إطلاق حملة «امسكو طرف الخيط وشاركوا فى القرار» بقرى كفر الشيخ

لمناهضة العنف ضد المرأة..

شهدت قرى حياة كريمة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق مديرية التضامن الاجتماعي، حملة "امسكو طرف الخيط وشاركوا في القرار"، وذلك بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمراكز وقرى المحافظة.

ويأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وحسناء يونس وكيل المديرية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن الحملة تضمنت التوعية بالعديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة ككل وخاصة قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، وختان الإناث، والاتجار بالبشر، والتعليم، باشراف بسمة وليم، مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية، وبالتعاون مع الرائدات الريفيات.