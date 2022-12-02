السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمناهضة العنف ضد المرأة..

إطلاق حملة «امسكو طرف الخيط وشاركوا فى القرار» بقرى كفر الشيخ

الحملة
الحملة

شهدت قرى حياة كريمة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق مديرية التضامن الاجتماعي، حملة "امسكو طرف الخيط وشاركوا في القرار"، وذلك بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمراكز وقرى المحافظة.

ويأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وحسناء يونس وكيل المديرية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن الحملة تضمنت التوعية بالعديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة ككل وخاصة قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، وختان الإناث، والاتجار بالبشر، والتعليم، باشراف بسمة وليم، مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية، وبالتعاون مع الرائدات الريفيات.

حياة كريمه مطوبس كفر الشيخ قرى آثار العنف المختلف على المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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