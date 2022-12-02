السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة «لحظات فى حياتنا» للمصور أشرف طلعت

تستضيف مكتبة ودار ديوان للنشر والتوزيع  حفل توقيع كتاب "لحظات في حياتنا " للمصور أشرف طلعت، وذلك في السادسة مساء غدًا السبت الموافق 3 ديسمبر الجاري بمقر مكتبة ديوان  في راديو سينما.

يتناول الكتاب لحظات من حياتنا اليومية في العديد من دول العالم والتي منها: الهند والصين واذربيجان ومصر، وحياة العاملين بالسيرك القومي المصري.

يقدم الكتاب عبر صفحاته بالصورة والتي تغني عن ألف كلمة لحظات تنبض بالمتناقضات ما بين الفرح والبكاء، الهروب والمواجهة، يضفر أشرف طلعت عبر عدسته الحياة  بكل تفاصيلها عبر الصورة  التي تصل في تكويناتها إلى حدود الملحمة  الشعرية، رغم ما يشغل الصورة من  بساطة إلا أنها  تمتاز بفرادتها  في تجسيد حيوات ما تضمنه من أماكن وأشخاص.

يقدم "طلعت" عبر  كتابه رؤية مغايرة ومختلفة عن اللحظات التي نعيشها، فهو يقدم التجاور الكوني  بين مجمل الكائنات والطبيعة، التجاور بين البشر والحجر وباقي الكائنات، ملحمة  بالصورة ترصد واقعنا اليومي.

يقول أشرف طلعت لـ"الدستور": "رغم ندرة الكتب المصورة في مصر وعالمنا العربي إلا انني قدمت إلى الآن اربع كتب مصورة تحتفي بالبشر والحجر وترسم خطوط وملامح ما نعيشه".

 

 

كتاب لحظات في حياتنا أشرف طلعت دار ديوان للنشر والتوزيع رؤية مغايرة ومخلتفة عن اللحظات التي نعيشها خطوط وملامح ما نعيشه

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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