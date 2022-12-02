الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المفتي: الحفاظ على جمال المرأة أحد أسباب تحديد النسل

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء وعلى رأسهم الإمام الغزالي، ذكروا 5 أسباب للعزل (تحديد النسل)، وكان منها الحفاظ على جمال المرأة وحسن مظهرها، لأن تكرار الولادة تؤثر على جمالها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصحابة كانوا يعزلون من أجل أمر تحسيني، فإن وجدت الضروريات، فإن الوسيلة للحفاظ على الأمر التحسيني، ترتقي في رتبتها الحكمية إلى الضرورية.

وأردف: "يجب قراءة النصوص متكاملة مع المسلك السائد في عهد النبي تجعلنا نطمأن أننا نتخذ الأسباب في حيزها المشروع والضروي".

ولفت إلى أن القرآن حذر من قتل الأبناء خشية الفقر، لكن الصحابة كانوا يعزلون ويتخذون إجراءات تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، أما إذا وجد التلقيح وجدت له الحماية الشرعية والقانونية، أما قبل هذه المرحلة لنا أن نتخذ من الأسباب ما يحول دون حدوثه.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متَّسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس للفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

المفتى: الإسلام يدعو للعيش المشترك ويرفض صدام الحضارات (فيديو)

المفتي تحديد النسل الإنجاب العزل أيام الصحابة تنظيم الأسرة

مواد متعلقة

حمدي البطران لوعاظ الأوقاف: «خطبة الجمعة فرصة لتوعية الناس.. استغلوها»

عن واقعة «قويسنا».. الأطباء: مشهد يتكرر مئات المرات يوميًا

الباز: أهل التصوف رمانة الميزان فى الحرب ضد الجماعات المتطرفة

السجينى: قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنائى.. ونتحقق من قابليته للتنفيذ

ردًا على شائعة استقطاع أموال الأوقاف.. الباز: «الرئيس السيسى بيراعى ربنا»

«مصطفى بكرى» يكشف نتائج تحقيقات المخابرات التركية مع عناصر إخوانية

مصطفى بكرى: «اللي ميشتغلش بنفس ولاء الرئيس السيسى يروح بيتهم»

أسامة الأزهرى: «لا يمكن للملحدين العيش بدون قيم الإيمان»

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«مش حامل».. زوج الممرضة المعتدى عليها بمستشفى قويسنا يفجر مفاجأة

مُطالبًا بالتحقيق فى واقعة قويسنا.. الباز: «الاعتداء على الأطقم الطبية غير مقبول»

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

الحلم العربى.. كيف يُقصى المغرب «الماتادور» بالقاضية ويعبر إلى ربع النهائى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»