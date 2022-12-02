المفتي: الحفاظ على جمال المرأة أحد أسباب تحديد النسل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء وعلى رأسهم الإمام الغزالي، ذكروا 5 أسباب للعزل (تحديد النسل)، وكان منها الحفاظ على جمال المرأة وحسن مظهرها، لأن تكرار الولادة تؤثر على جمالها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصحابة كانوا يعزلون من أجل أمر تحسيني، فإن وجدت الضروريات، فإن الوسيلة للحفاظ على الأمر التحسيني، ترتقي في رتبتها الحكمية إلى الضرورية.

وأردف: "يجب قراءة النصوص متكاملة مع المسلك السائد في عهد النبي تجعلنا نطمأن أننا نتخذ الأسباب في حيزها المشروع والضروي".

ولفت إلى أن القرآن حذر من قتل الأبناء خشية الفقر، لكن الصحابة كانوا يعزلون ويتخذون إجراءات تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، أما إذا وجد التلقيح وجدت له الحماية الشرعية والقانونية، أما قبل هذه المرحلة لنا أن نتخذ من الأسباب ما يحول دون حدوثه.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متَّسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس للفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.