يلتقي بايدن.. «لولا» يعتزم زيارة الولايات المتحدة قبل تنصيبه مطلع العام المقبل

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، أنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة قبل تنصيبه في الأول من يناير للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأوضح الزعيم اليساري خلال مؤتمر صحفي في برازيليا "سيأتي ممثل للرئيس بايدن إلى البرازيل الاثنين لمناقشة الموعد. إذا ذهبت، فسيكون ذلك بعد 12 ديسمبر، عندما أمنح الصفة (الرئاسية)"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأكد البيت الأبيض الجمعة أنه بدأ الاستعدادات لزيارة لولا "في الوقت المناسب"، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي.

وأوضح كيربي أن مستشار جو بايدن للأمن القومي جايك سوليفان سيتوجه إلى البرازيل الاثنين "ويلتقي أعضاء كل من إدارة (الرئيس جايير) بولسونارو وإدارة لولا المقبلة".

وكان فرناندو حداد، حاكم ساو باولو السابق الذي يُرجح أن يكون وزير مال في الحكومة المقبلة، قد أعلن الخميس أن لولا قد يزور واشنطن قبل تنصيبه.

انتخب البرازيليون لولا دا سيلفا (77 عامًا) بعدما واجه الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحصل لويس لولا دا سيلفا على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

كان جو بايدن من أوائل القادة الذين أرسلوا تهنئته إلى لولا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر.

وقال لولا دا سيلفا الذي حكم البرازيل من 2003 إلى 2010 "لدينا الكثير لنقوله لبعضنا البعض، لأن الولايات المتحدة لديها الحاجة نفسها إلى الديموقراطية مثل البرازيل. لقد تسبب ترامب في الضرر نفسه للديمقراطية الأميركية مثل بولسونارو هنا".

وأضاف: "سنتحدث عن السياسة والعلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ودور البرازيل في النظام الجيوسياسي العالمي الجديد، ولكن أيضا عن الحرب في أوكرانيا، وهي حرب ليست ضرورية".