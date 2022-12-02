نقيب التمريض: لا تصالح فى واقعة الاعتداء على طاقم «قويسنا المركزى»

قالت دكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا تنازل عن حق طاقم التمريض بمستشفى "قويسنا المركزي"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وزير الصحة خالد عبدالغفار ووعدها بالتحرك السريع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المريضة التي تسببت في المشاجرة تعاني من حالة إجهاض منذر، وكان هناك نزيف بسيط، وفي هذا الوقت كان الأطباء في غرفة العمليات، ومن غير المعقول أن يترك الطبيب عمله في غرفة العمليات للخروج لمتابعة حالة بالخارج، وحالتها بسيطة.

وتابعت: "للأسف أهل المريض بيكون همهم بس الحالة اللي معاهم، لكن الطبيب عليه أن يتابع كل الحالات وليس حالة واحدة فقط".

ولفتت نقيب التمريض، إلى أنه من الغريب أن يعتدي الأهل على طاقم التمريض بهذه الوحشية، منوهة إلى أن البعض أكد لها أن أحد الأهالي كان معه صاعق كهربائي.

وأردفت: "عملنا محضر في وجود وكيل النقابة الفرعية في مركز قويسنا وتواصلنا مع وزير الصحة خالد عبدالغفار، والذي اهتم بالموضوع، وطلب البيانات الكاملة".

ولفتت إلى أن هناك محاولات من أجل الصلح من جانب أهل المريضة، ولكن لن يتم القبول بأي صلح لأن هذا حق تمريض مصر.