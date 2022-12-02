البيت الأبيض يجري مفاوضات مع الكونجرس لتخصيص 21 مليار دولار مساعدات لكييف

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، عن مفاوضات يجريها مع الكونجرس الأمريكى لتخصيص 21 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لكييف.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تفاوض الكونجرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، منها 21 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وأفادت وكالة نوفوستي الروسية نقلًا عن كيربي، بأن المفاوضات يجريها مستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان، وأن سوليفان كان يتفاوض مع الكونجرس هذا الأسبوع.

وفى تصريحات سابقة ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستمنح أوكرانيا 53 مليون دولار لدعم نظام الكهرباء.

أمريكا تعلن عن مساعدات لدعم شبكة الكهرباء الأوكرانية

والثلاثاء الماضى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستقدم أكثر من 53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الحيوية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع الكبرى على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقال الوزير الأمريكي إنه سيتم تسليم هذه المعدات بسرعة إلى كييف.

وتشمل المساعدات محولات توزيع وقواطع وموانع الصواعق ومركبات، وغيرها من المعدات الرئيسية.

وكان مسئولون أمريكيون قالوا، أمس، إن واشنطن ستعلن، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، بهدف دعمها في الدفاع عن أراضيها ضد روسيا.

وقال بلينكن، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني، إن "الحزمة الجديدة تشمل أسلحة، وذخائر، ومعدات دفاع جوي إضافية ستساعد كييف في مواجهة هجمات الكرملين التي لا هوادة فيها على البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا".