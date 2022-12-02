أول تعقيب من كولر بعد فوز الأهلى الصعب على طلائع الجيش فى الدورى
أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
وقال المدير الفني إن الفريق تدارك الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، واستطاع أن يعود بالنتيجة خلال الشوط الثاني ويحقق الفوز بالرغم من التسرع الذي كان عليه بعض اللاعبين.
وأوضح كولر أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وأنهم استوعبوا تعليماته ونجحوا في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيد الفريق في المسابقة.
وشدد المدير الفني على أنه لا يوجد فريق لا يستقبل أهدافًا على مدار الموسم، لأنه لا يشارك أمام نفسه، وأن النجاح بالنسبة له هو تقليل نسبة استقبال الأهداف والتسجيل خلال المباريات وتحقيق الفوز.
وأكد كولر أن الأهلي لم يتأثر بفترة التوقف بقدر التأثر بعدد من الإصابات داخل صفوف الفريق، وأنه يعمل بشكل دائم على تجديد دوافع اللاعبين.
واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: «أهدرنا الكثير من الفرص خلال مباراة الطلائع، وهذا ما نعمل على علاجه خلال التدريبات والتأكيد على ضرورة التركيز والهدوء في الشق الهجومي».