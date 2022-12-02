«مش هنتنازل».. ممرضة تروى لـ«الباز» كواليس اعتداء مستشفى قويسنا

كشفت علياء خيري، إحدى المعتدى عليهن من تمريض مستشفى قويسنا، تفاصيل واقعة الاعتداء على طاقم التمريض والعمال والأمن بالمستشفى.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الدكتور كان في غرفة العمليات لإجراء عملية وولادة، وخلال هذه الفترة جاءت مريضة تعاني من اجهاض، وخلال تلك الفترة تم التواصل مع الطبيب وإخباره بالحالة فطلب إجراء تحاليل وسونار للمريضة.

وتابع: "الطبيب قال لنا اعملوا التحاليل والسونار، وأنا هنزل استنى في العيادة تحت، بعد ما خلص شغله في العمليات، وبعد إجراء التحاليل كانت المريضة معها تذكرة استقبال، وسألنا الطبيب فقال لازم تعمل تذكرة دخول عشان تأخذ العلاج اللازم، ووقتها قلنا للمريضة عشان تعمل تذكرة الدخول ووقتها تعرضها للاعتداء".

وأردفت: "مش عارفين ليه الناس ضربتنا بالوحشية دي، وزوج المريضة كان هيضربني في وشي وأصيب عامل كان يقف أمامي وفقد عينه، وبعدها زقني جامد وقعت على الأرض، والرئيسة بتاعتنا في المستشفى اتضربت قلمين على وشها".

وعن عدد المصابين في الواقعة، قالت: "تم الاعتداء على 4 من التمريض و4 عمال وموظف أمن، وحاليا أحد العمال يده تعرضت للكسر، وآخر تعرض لكسر في إصبعه، أما نحن التمريض فنعاني من كدمات في الوجه والجسم"، ونفت علياء خيري تعرض أي زملية لها في طاقم التمريض للإجهاض.