محمد رجب يكشف كواليس شخصيته في مسلسل «مشوار الونش»

قال الفنان محمد رجب، إن مسلسل "مشوار الونش" اجتماعي مشوق، مشيرًا إلى أن السيناريو قوي وأحداثه متماسكة مما جعله يوافق عليه، معربا عن تحمسه لمعرفة ردود أفعال الجمهور بعد عرض المسلسل يوم الأحد المقبل، على شاشة قناة الحياة.

وأضاف “رجب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العمل يعتبر التعاون الرابع له مع شركة سينرجي المنتجة، والثالث مع المخرج اسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبد الفتاح، مما ساهم في حالة من الانسجام الكبير بين أطقم العمل.

وأكد أن المسلسل يشهد أحداث جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، وأنه والمؤلف والمخرج غيروا جلدهم تمامًا عن “الأخ الكبير” و"ضربة معلم" التي تنتمي لنوعية الدراما الشعبية، لافتًا إلى أن "مشوار الونش" ليس عملًا شعبيًا كما يعتقد البعض، مُشيرًا إلى أنه يُجسد دور "حسن الونش" وهو تاجر ورجل اعمال، والمسلسل اجتماعي كوميدي وبه جانب مشوق ومثير.

جدير بالذكر ان أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "مشوار الونش" الذي يخوض بطلوته الفنان محمد رجب بمشاركة نخبة من الفنانين، وأثار البرومو الرسمي للعمل جدل فور طرح الجهة المنتجة له بسبب إبرازه لعدد من المشاهد المثيرة والغامضة والتي سيطرت عليها حالة من التشويق، ومن المقرر عرض العمل على شاشة قناة الحياة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.